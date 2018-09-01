تسريب صورة لـ"أيفون XS"

01 سبتمبر 2018 - 11:31 ص

سربت أحد المواقع صورًا لهاتف "أبل" الجديد "آيفون XS " والذي ستقوم الشركة بطرحه في شهر سبتمبر المقبل، وأظهرت الصور أن لونه ذهبي، وسيأتي أيضًا بتصميم أكبر من سابقاته بحسب الموقع.

وكانت "أبل" أعلنت أنها ستعقد حفلها الرئيسي الذي تعرض فيه كل عام هواتفها الجديدة وذلك بتاريخ 12 سبتمبر القادم، ومن المتوقع أن تصدر بهذا الحدث 3 هواتف جديدة.

وذكر الموقع أن الهاتف سيأتي بحجمين ويحتويان على شاشة "OLED " وستكون حجم شاشة الهاتف الأول 6.5 إنش، والثاني 5.8 إنش، ويأتي أيضا بلون ذهبي جديد لم يسبق عرضه بالتصميم الجديد.

وتتوافق تسريبات الموقع الأمريكي مع الشائعات التي صدرت من قبل المحللين سابقا، بأنه من المتوقع أن تكون أجهزة "أبل" هذا العام مطورة أكثر مع التصنيف (s )، ما يعني أن الشركة تقوم بإجراء تحسينات تدريجية بدلاً من إجراء إصلاح رئيسي في التصميم، وعادةً ما يتم إعطاء هذه الأجهزة تصنيف "S ".