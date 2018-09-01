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نصيحة مهمة من آمنة نصير للمتحرشين

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النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب
النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب

إيمان هاني

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وجهت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، نصيحة وصفتها بالمهمة للمتحرشين طالبتهم خلالها بغض بصرهم،  معربة عن رفضها تحميل الفتاة السبب في تحرش الشباب بها.

وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفي مع الفضائية المصرية، أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، مشيدة ببيان الأزهر الشريف بشأن تحريمه للتحرش، مطالبة الإعلام بأن يلعب دور فعال في توعية الشباب بغض البصر، وصون اللسان عن قبح اللسان.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المساجد عليها دور مهم في التوعية بخطورة السلوكيات الخاطئة، متابعة الدين الإسلامي ليس جلبابا ولحية، وإنما سلوكيات.

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