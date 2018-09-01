النقل: 60 مليون جنيه حصيلة تطوير ميناء طابا

01 سبتمبر 2018 - 11:43 ص

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم افتتاح ميناء طابا اليوم بتكلفة 60 مليون جنيه على مساحة 27000 متر مربع وذلك بعدما تم تأجيل موعد الافتتاح أكثر من مرة بسبب ارتباطات الوزير.

وكان الدكتور هشام عرفات، أكد أن هذا تطوير الميناء يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية لكى تقدم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية فى مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع) كما تفقد ميناء (مارينا طابا).