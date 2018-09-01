ليفربول يستعد لدهس ليستر سيتى

01 سبتمبر 2018 - 11:45 ص

تنطلق في الواحدة والنصف ظهر اليوم مباراة نادي ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليستر سيتي علي ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بتسجيل ثالث أهدافه هذا الموسم بمسابقة الدورى الإنجليزى وأول أهدافه خارج ملعب "آنفيلد"، بعدما نجح فى الوصول لشباك وست هام يونايتد وبرايتون بمعقل ليفربول.

ويمتلك محمد صلاح ذكريات سعيدة عندما يواجه ليستر سيتى، بعدما سبق وأن سجل 3 أهداف فى شباك "الثعالب" الموسم الماضى، حيث تمكن "الفرعون المصري" من التسجيل فى فوز ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر النسخة الماضية لمسابقة الدورى الإنجليزى.

كما تمكن من تسجيل "هدفين" فى فوز ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة.

ويمتلك ليفربول مقومات تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، فهو صاحب أقوى دفاع بمسابقة الدورى الإنجليزى حتى الآن، حيث نجح الحارس البرازيلى أليسون فى الحفاظ على نظافة شباكه فى المباريات الثلاث الماضية بجانب تواجد المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك، بالاضافة إلى تواجد الثلاثى الهجومى النارى محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاثة إنتصارات متتالية على وست هام يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون، متفوقًا بفارق الاهداف على توتنهام وتشيلسى وواتفورد، بينما يحتل ليستر سيتى المركز السابع برصيد 6 نقاط.