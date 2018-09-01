17 نوفمبر.. الحكم على المتهم بقتل طبيب داخل عيادته بالساحل

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محاكمة
محاكمة

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محاكمة الداعشى حسن زكريا

ذبح طبيب الساحل

ذبح طبيبب

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة الداعشى حسن زكريا المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته لجلسة 17 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض " مطواة " ملوثة بالدماء أثناء هروبه من  العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط  يدعى" حسن.ز" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور "ثروت.ج" 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب إنتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى "سوزان.ك" 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابه بجروح طعنية أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه.

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