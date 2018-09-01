"صلاح" يزين تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتى

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يلتقى بعد قليل نادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره ليستر سيتي على ملعب "ووكرز" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى فريق الريدز لمواصلة الانتصارات فى البريميرليج لتحقيق العلامة الكاملة واعتلاء صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما فاز فى الثلاث جولات الأخيرة أمام وست هام وكريستال بالاس وبرايتون.

وجاء التشكيل المتوقع للريدز كالتالى:

حراسة المرمي: أليسون

الدفاع: روبيرتسون – فان ديك – جوميز – أرنولد

الوسط: كيتا – فينالدوم – مينلر

الهجوم: ماني – فيرمينو – صلاح


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