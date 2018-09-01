محامي المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يكشف مفاجأة صادمة

01 سبتمبر 2018 - 12:02 م

أقدم المحامي محمد رمضان بيبرس، محامي "وائل تواضروس"، المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس المقاري، في دير الأنبا مقار، إنه وزميله المحامي الأخر في القضية، تقدما بطلب لرئيس محكمة الاستئناف، لإعادة فتح التحقيق في القضية.

وزعم في البلاغ أن المتهم وائل سعد تواضروس تعرض للتعذيب واستخدام العديد من وسائل الإكراه البدني القاسية والنفسية للاعتراف بارتكاب الجريمة.

وأضاف "رمضان"، إنه تقدم أيضًا بطلب لرئيس نيابات الاستئناف، بعدة وقائع، منها إدعاء المتهم بالتعرض للضرب والتعذيب والتهديد من أجل الاعتراف بارتكابه للجريمة وتمثيلها وحمل أداة الجريمة.

وتابع رمضان، إن التحقيقات بدأت مع المتهم بدون وجود محاميه، بالإضافة إلى أنه تعرض للتعذيب ، واستخدام العديد من وسائل الإكراه البدني القاسية والنفسية، خلال احتجازه دون مأكل أو مشرب مطلقا.

يذكر أن النيابة أحالت المتهم وأخر لمحكمة الجنايات، بتهم القتل العمد للأنبا "أبيفانيوس المقاري"، رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، في 19 أغسطس الماضي.