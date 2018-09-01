7 رحلات لعودة حجاج فلسطين خلال هذا الأسبوع

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وكالات - حنان حمدتو

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يستقبل مطار القاهرة اليوم 3 رحلات جوية قادمة من السعودية، على متنها حجاج فلسطينيين، بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم 3 رحلات تحمل أرقام 3280 و3285 و3283 قادمة من مطاري جدة والمدنية المنورة، لنقلهم إلى معبر رفح البري عبر مطار القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تُسير الشركة 4 رحلات أخرى بمعدل 3 رحلات غدًا الأحد، ورحلة واحدة فقط يوم الثلاثاء المقبل، لنقل أكثر من 6000 حاج فلسطيني.

ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بفتح صالة 4، والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة إنهاء وصول حجاج القطاع من الأراضي المقدسة، دون الاضطرار إلى دخول الصالة الموسمية، كما وجه جميع الإدارات العاملة بالمطار بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات في حضور مندوب السفارة.

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