تعليق صادم من "كلوب" على أزمة صلاح

01 سبتمبر 2018 - 12:05 م

ذكر موقع "soka25east " الصادر بالإنجليزية، أن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، خرج عن صمته وتحدث عن أزمة نجم فريقه، محمد صلاح، مع اتحاد كرة القدم المصري، مؤكدًا أنه يجب على الاتحاد أن يبني جسورًا من الثقة مع "صلاح" لتضميد الصدع المتزايد بينهما.

وأصبح مهاجم ليفربول، محمد صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، متورطًا في نزاع مع هيئة كرة القدم في بلاده التي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة من الانتقادات العلنية في أعقاب عرض ضعيف لكأس العالم في روسيا.

وأوضح الموقع أن "صلاح" دافع عن رسالة بعث بها إلى الاتحاد المصرى من قبل محاميه رامي عباس، الذي أدرج بها سبعة مطالب، بما في ذلك زيادة الأمن الشخصي وتنظيم أفضل لعدد المظاهر الشخصية التي يُطلب منه القيام بها خلال البطولات الكبرى.

وأوضح صلاح تصريحاته بالقول إنه كان يطالب بتحسين مستوى الأمان للفريق بأكمله، زاعمًا أن اللاعبين تعرضوا للاضطراب بشكل متكرر داخل الفندق.

كما كان غير سعيد بأن الاتحاد سمح له بعقد اجتماع في قاعدة تدريبهم لكأس العالم هذا الصيف، مع زعيم الشيشان رمضان قديروف، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وبرغم ذلك، فقد أكد "كلوب"، في تصريحاته الصحفية، أنه على يقين من أن صلاح ما زال يرغب في اللعب لمنتخبه القومي، على الرغم من خيبة أمل "صلاح" في الفشل في الوصول إلى مرحلة المجموعات في روسيا.

وبشأن تأثير ما يحدث على مستوى "صلاح" في ليفربول، قال "كلوب" من أنه متأكد أن النزاع لن يؤثر على أداء اللاعب على مستوى النادى، لكنه أشار إلى أن سلطات كرة القدم في مصر تحتاج إلى التعامل مع الوضع بشكل أفضل.

وتابع: "لا أستطيع أن أرى ذلك في الوقت الحالي، فقرار واضح بنسبة 100% أنه يريد اللعب في منتخب بلاده ويريد اللعب لنا".

وألمح "كلوب" إلى أنه على اتحاد الكرة المصري التعود على وجود لاعب بحجم ومهارة "صلاح" وتاريخه الاحترافي المشرق، مضيفًا: "متى كانت آخر مرة كان فيها لاعب مثله في مصر؟ أنهم بحاجة إلى التعود على ذلك. حتى الآن، ربما لم تكن أمور مثالية، اجعلها مثالية ، وكل شيء على ما يرام في النهاية".

وأشار الموقع إلى أن الموسم الماضي لصلاح في ليفربول كان رائعًا، فبعد انتقاله بـ36.9 مليون جنيه إسترليني من روما في عام 2017 ، سجل 44 هدفاً وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

واختتم "كلوب" تصريحاته: "إنه شخص ذكي للغاية، كما إنه لم يعد صغيرًا الآن ولا يتوقع أن يكون كل شيء على أعلى مستوى طوال الوقت. إذا لم يعد الأمر كذلك، فعندئذ سوف يحفر بعمق، تأكد من هذا تمامًا".