«باكامانى» يكبد خزينة الأهلى خسائر مادية فادحة

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تسبب قرار بيع الجنوب أفريقى باكامانى ماهلامبى، لنادى صن داونز، بقيمة 900 ألف دولار فقط، يحصل الأهلى منها على 600 ألف، وبيدفيست على 300 ألف دولار، في تكبد الأهلي خسائر مادية كبيرة.

وحمّل مسئولو النادى المجلس السابق السبب فى أزمة بيع اللاعب بسبب العقد الضعيف الذى تم صياغته عند التعاقد مع اللاعب، ما كلف خزانة النادى خسارة مالية كبيرة، خاصة وأنه تم شراء اللاعب فى بداية الموسم الماضى مقابل مليون و300 ألف دولار.

وسعى الأهلى للحصول على موافقة بيدفيست على بيع اللاعب لوجود شرط فى عقد اللاعب عند انتقاله للأهلى يمنع بيعه فى جنوب أفريقيا مرة أخرى، بجانب حصول بيدفيست على نسبة من إعادة بيعه فى أى مكان آخر تصل إلى 15% أو 450 ألف يورو، أيهما أكثر، وبعد مفاوضات، وافق بيدفيست على إلغاء الشرط والنزول بالمبلغ المالى إلى 300 ألف دولار فقط لتنفيذ رغبة باكامانى فى اللعب لفريق صن داونز.


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