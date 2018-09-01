"صالح" يكشف ما طلبه الرئيس "السيسى" من وزرائه

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كشف الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، عن تعليمات جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزراء والمسئولين بالحكومة.

وقال في مقالة الأسبوعي بجريدة المصري اليوم، تحت عنوان حكايات السبت: "صدرت تعليمات إلى الوزراء وكبار المسئولين بعدم زيارة الفضائيات والصحف من أجل إجراء حوارات من داخل هذه "الوسائل"، والمسموح فقط إتمام حوارات مسجلة داخل مبنى الوزارة".

وتابع "صالح": "لا أدرى دقة ما سمعته، لكنها معلومات وصلتنى بالتواتر، وبأكثر من صيغة، وقد تكون وراءه فلسفة معينة، أو هو قرار مؤقت وسيتم صدور تعليمات جديدة فيما بعد.. لا أعلم".

وأردف: "الذى أعلمه أكثر من ذلك، وعن يقين أن كثيراً من الوزراء لم يعد يهمهم التواصل مع الرأى العام، يهمهم فقط من هو فى الأعلى، عادت مجدداً جملة "وفقًا لتوجيهات الرئيس"، وأنا أعلم أن الرئيس بريء من ترديد هذه الجملة وما وراءها من سلوك تمامًا. هو يريد أداءً ناجحًا للحكومة وأعضائها ولكل أجهزة الدولة، لأن هذا جزء من نجاحه العام".

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