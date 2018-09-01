ضبط 3 أطنان هياكل دواجن فاسدة

01 سبتمبر 2018 - 12:37 م

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 3 أطنان هياكل دواجن وأرانب بمجزرة بقليوب، فاسدة.

البداية بورود معلومات تفيد قيام"ف. ا" 34 سنة، صاحب مجزر دواجن، بدائرة مركز قليوب، بتجميع وتخزين هياكل الدواجن ومخلفات المجازر (دواجن – أرانب – هياكل) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وفرمها وإعادة بيعها فى الأسواق بعلامات تجارية غير مسجلة مملوكة لشركات أخرى.

وتم إعداد حملة أسفرت عن ضبط 3 أطنان دواجن وهياكل وأرانب، وتبين تقرير الطب البيطري، أن تلك الكمية المضبوطة من دواجن وهياكل وأرانب يوجد تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.