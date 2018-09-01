موعد انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

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يصل اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى القاهرة اليوم السبت بعد انتهاء مباراته إمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، تمهيدًا للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق يوم 3 سبتمبر الحالي استعدادًا لمواجهة النيجر في الجولة الثانية من تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأجل "صلاح" موعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر لمدة 48 ساعة، لينتظم في التدريبات يوم 3 سبتمبر؛ نظرًا لرغبته في إنهاء بعض الارتباطات الخاصة والعائلية بالقاهرة.

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