اختطاف أم وأطفالها الثلاثة جنوبى الأقصر

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قام مجهولون باختطاف أم وأبنائها الثلاثة، أثناء توجهها من مدينة إسنا إلى قرية العضايمة جنوب مركز إسنا، عصر أمس الجمعة.

وذكر شهود العيان أن السيدة "نورة .م" كانت استقلت سيارة أجرة بصحبة أبنائها الثلاثة "عبد الله .ز" و"رؤى . ز" و"يوسف . ز" من موقف القرية بمدينة إسنا، عصر أمس الجمعة، وحينما توجست خيفة من السرعة غير الطبيعية من السائق، قامت بالاتصال بزوجها، لتبلغه بمواصفات السيارة، ومن ثم تم قطع الاتصال ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إسنا، وإبلاغ النيابة العامة التي أمرت مباحث إسنا بتكثيف البحث للعثور على السيدة وأبنائها الثلاث.

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