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الداخلية تفتتح معارض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

قضايا وحوادث

الادوات المدرسية
الادوات المدرسية

أحمد الشربينى

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وزارة الداخلية

المستلزمات المدرسية

افتتاح معارض

معارض المستلزمات المدرسية

تفتتح اليوم السبت، معارض مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد.

المبادرة تبدأ من اليوم السبت الأول من سبتمبر، وتستمر لمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأقامت مديريات أمن "القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، المنيا" معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية، وتم توجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مُخفضة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

ويفتتح اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، معارض القاهرة لتوفير المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة فى إطار مبادرة"كلنا واحد"، برعاية السيد الرئيس وذُلك بمسرح الفردوس بجوار اتحاد الشرطه الرياضى، كما سيتجه بعدها مدير أمن القاهرة، بافتتاح معرض فى نادى الشرطة بعابدين.

كما يقوم اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بافتتاح معرض للإدارة العامة لشرطة التموين والتجاره بجوار مسجد الفتح بميدان رمسيس.

كان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لاطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.


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