نجاة فنان شهير وزوجته من حادث سير

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نجا المطرب رامي جمال، وزوجته من حادث سير إثر إصابة كل منهما في يومين مختلفين.

ونشر رامي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"،: "الحمد لله ربنا نجاني من حادث موت دلوقتي، وأول أمس ربنا نجا زوجتي من نفس المصير العربيتين انتهيا وقدر الله وما شاء فعل الحمد لله الذي قدر الابتلاء وخففه".

جدير بالذكر أن رامي طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد "ليالينا"، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن بين أغانيه "متكلمناش"، "أنساها ليه"، "النظرة الأولى"، "جربت أنساك"، "بحاول أنساكي"، "مفيش منها"، و"تعيش ليا".



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