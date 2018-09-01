شاهد.. لحظة وصول "صلاح" لملعب ليستر سيتي

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وصلت منذ قليل بعثة فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح إلى ملعب ليستر سيتي لخوض رابع لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر انطلاقها في تمام الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت.

جاء تشكيل ليفربول في مباراة اليوم كما يلي: أليسون في حراسة المرمى - أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون - فينالدوم – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – محمد صلاح - فيرمينو – ساديو ماني، بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من، مينيوليه - كيتا - ستوريدج - مورينو - لالانا - شاكيري – ماتيب.

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول بتسجيل ثالث أهدافه هذا الموسم بمسابقة الدورى الإنجليزى وأول أهدافه خارج ملعب "آنفيلد"، بعدما نجح فى الوصول لشباك وست هام يونايتد وبرايتون بمعقل ليفربول.

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