الأعلى للإعلام يوقف بث "ملعب الزمالك"

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مكرم
مكرم

متابعات -حنان حمدتو

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وقف برنامج«الغيطي» بسبب تصفية الحسابات الشخصية

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رسميًا.. مباراة الزمالك وولايتا الإثيوبي على إستاد القاهرة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام،  قرار  بمنع بث برنامجي “ملعب الزمالك وصح النوم” المعروضين على قناتى “الحدث وLTC ” لمدة أسبوعين، مع الإنذار بعقوبةٍ أشد إذا تكررت المعالجات الإعلامية المستهجنة.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيانه الذي أصدره قبل قليل، بشأن برنامجى “صح النوم وملعب الزمالك”: “بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بشأن منع بث برنامجى (ملعب الزمالك)، (صح النوم) المعروضين على قناتى الحدث اليوم وLTC الفضائيتين، نظرًا لاستمرار النهج فى المعالجات الإعلامية فى تصفية الحسابات الشخصية، تقرر وقف برنامجي (ملعب الزمالك) و(صح النوم) لمدة أسبوعين، مع الإنذار بعقوبة أشد إذا تكررت نفس المعالجات الإعلامية المستهجنة”.

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