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مصدر أمني:

إحالة المتهمين فى أحداث شغب بدمشاو هاشم للنيابة العامة

قبلي وبحري

احداث شغب المنيا
احداث شغب المنيا

جمال زكى

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قال مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنيا، إن أجهزة الأمن أحالت اليوم السبت عددًا من المتهمين فى أحداث الشغب والتعدى على أقباط بقرية دمشاو هاشم أمس الجمعة إلى النيابة العامة للتحقيق

وأضاف المصدر أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتهمين وتم استجوابهم وفحص ما إذا كانت لهم علاقة بالحادث أم لا نافيا ما نشر بشان حرق منشآت لأقباط أو نهب محتويات خاصة بالإقباط كما جاء فى بيان لإيبراشية الذى أصدرته مساء أمس.

وألمح المصدر أن عدد المتهمين فى الحادث وصل إلى 12 متهما من مسلمى قرية دمشاو هاشم وجارٍ لتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة بشأن الاتهامات المنسوبة لهم على خلفية اعتراض عدد  من مسلمى القرية على بناء كنيسة بدون ترخيص ومخلفة لقانون بناء دور العبادة والكنائس الذى صدق عليه رئيس الجمهورية والبرلمان  فى نهاية عام 2016

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