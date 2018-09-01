خبر صادم من طبيبي الأهلى لـ"كارتيرون"

01 سبتمبر 2018 - 01:23 م

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المدة التى يحتاجها اللاعب عمرو السولية، لتعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وقال طبيب الفريق اللاعب يحتاج إلى 4 أسابيع للتعافي من إصابته بمزق في العضلة الضامة، ومن ثم العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان السولية غادر مباراة كمبالا سيتي الأوغندي، الأخيرة الثلاثاء الماضي متأثرًا بإصابته، حيث أثبتت الأشعة معاناته من مزق في العضلة الضامة.