  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:39 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وليستر سيتي

ارشيف

استشهاد لاعب كرة شهير أثناء تأدية الخدمة العسكرية

تريكة وصلاح

أول تعليق من أبوتريكة على أزمة "صلاح" مع الجبلاية

محمد الغيطي

وقف برنامج«الغيطي» بسبب تصفية الحسابات الشخصية

مرتضى منصور

استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

صورة الخبر

تعليق صادم من "كلوب" على أزمة صلاح

قتل (تعبيرية)

داعشى للمحكمة: "أنا متمسك بأقوالى وقتلت طبيب الساحل"

صالح

"صالح" يكشف ما طلبه الرئيس "السيسى" من وزرائه

تحطم طائرة

تحطم طائرة ركاب في مدينة سوتشي الروسية

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتى

شاهد.. الرئيس الفلبيني: النساء الجميلات سبب الاغتصاب

الصفحة الأخيرة

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رئيس الفلبين يحذر الصين من هذا الأمر الخطير

#

رئيس الفلبين يهدد بقتل الشرطيين لهذا السبب

#

أردوغان: هذا عدد النساء في حزبنا

#

موافقة تاريخية.. رئيس الفلبين يصادق على إقامة حكم ذاتي للمسلمين

صح النوم

مكرم محمد احمد

برنامج

المجلس الاعلى للالعلام

أثار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الجدل إثر تصريح له حول تفشي ظاهرة الاغتصاب، حمل النساء “الجميلات” مسؤولية اغتصابهن، الأمر الذي أثار انتقادات جماعات الدفاع عن حقوق المرأة.

وكان دوتيرتي قد صرح، بأن سبب ارتفاع عدد حالات الاغتصاب في مدينة دافاو، هو جمال نساء المدينة، بحسب مقطع فيديو بثته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

 وأضاف: “إذا كان الرجل يجلس إلى جوار سيدة بلا أسنان، هل سيحاول اغتصابها من الأساس؟”، و”النساء لا يستسلمن لاغتصابهن من أول محاولة.”

وسجلت مدينة دافاو أعلى معدلات لحالات الاغتصاب في الربع الثاني من العام الجاري 2018، بمعدل 42 حالة خلال تلك الفترة فقط، حسب إحصائيات صادرة عن الشرطة.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة الأمريكية تقتل ممثلة شهيرة
» موعد انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة
» المالية تطالب المحامين بسداد مستحقات الضريبة على الدخل
» شاهد.. دينا الشربيني ترسم وشما مماثلا لعمرو دياب
» ضحك الأم المتوفاة فى المنام راحة لها
» السجن 6 أشهر ينتظر لاعبا شهيرا
» بالفيديو.. سر"الغمزة" التي أغضبت الإسلاميين
» بالفيديو.. بكري: الدولة أمام خطر حقيقي
» مطربة شهيرة تلغى حفلها فى إسرائيل
» أطعمة تسبب التهابات وتؤدي للسرطان
» مفاجأة حول وفاة فنان شهير

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة