شاهد.. الرئيس الفلبيني: النساء الجميلات سبب الاغتصاب

أثار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الجدل إثر تصريح له حول تفشي ظاهرة الاغتصاب، حمل النساء “الجميلات” مسؤولية اغتصابهن، الأمر الذي أثار انتقادات جماعات الدفاع عن حقوق المرأة.

وكان دوتيرتي قد صرح، بأن سبب ارتفاع عدد حالات الاغتصاب في مدينة دافاو، هو جمال نساء المدينة، بحسب مقطع فيديو بثته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأضاف: “إذا كان الرجل يجلس إلى جوار سيدة بلا أسنان، هل سيحاول اغتصابها من الأساس؟”، و”النساء لا يستسلمن لاغتصابهن من أول محاولة.”

وسجلت مدينة دافاو أعلى معدلات لحالات الاغتصاب في الربع الثاني من العام الجاري 2018، بمعدل 42 حالة خلال تلك الفترة فقط، حسب إحصائيات صادرة عن الشرطة.

