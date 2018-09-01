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برلمانية تطالب بإلغاء وزارة البيئة بعد وضع القاهرة أكثر تلوثًا عالميًا

الحياة السياسية

فراج
فراج

وكالات - حنان حمدتو

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مجلس النواب

وزارة البيئة

القاهرة

شيرين فراج

أصدرت  النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب،  خطابًا موجهًا لرئيس الوزراء طالبت فيه بإلغاء وزارة البيئة، وقالت: "أسفت لما آل إليه حال البيئة فى مصر لقد صدر تقرير عالمي وضع القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا على مستوى العالم بفارق كبير وجاء به إنه يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بـ PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر بـ11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم ، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 في المتوسط – 14.2 مرة فوق الحد الآمن".

وأضافت فراج فى بيانها: "لقد نبهت كثيرا عن سوء إدارة الملف البيئى واستخدمت جميع أدواتي البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف ومع ذلك لم يتحرك المسئولين عن هذا الملف لوضع إستراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تذخر بها مصر والتى أن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوة الدولة لعائدها الاقتصادى و الاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى".

وتابعت قائلة: "شيرين" لقد أشرت من قبل فى الاستجواب المقدم منى لوزير البيئة أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى واحتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز أضعافا الحدود المسموح بها وتكلفته تجاوز 60 مليار جنيه وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة وجاءت تقارير وزارة الصحة لقياس نوعيه الهواء بشرق القاهرة 19/1/2016 و1/2/2016 و21 و22/8/2017 بالغة الخطورة مشيرة إلى وجود جسيمات معادن ثقيلة في الهواء و مركبات عضوية وثاني أكسيد الكبريت والذي يسبب الأمراض بالجهاز التنفسي وانتشار الأمراض السرطانية وتركت وزارة البيئة تلك".


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