عامل يقتل مدرسًا بسبب صور مخلة فى الشرقية

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قررت نيابة مشتول السوق العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مدرس انتقامًا لشرفه.

وكشف رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق، غموض قتل مُدرس داخل منزله بقرية "الصحافة"، حيث تبين أن القتل تم بدافع الانتقام، وأن الجاني كبله من يديه وقدميه قبل لحظات من إزهاق روحه.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، من اللواء محمد والي، يفيد بالعثور على جثة "سليمان السيد سليمان" 64 عامًا، مُدرس بالمعاش، مُقيم بقرية "الصحافة" بدائرة مركز مشتول السوق.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو "عمرو.ع.ي.ش.م" 28 عامًا، عاطل، والذي أقدم على التخلص من المجني عليه بعدما شاهده في صور لمشاهد وأوضاع خليعة مع ربة منزل من قريباته.

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