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محافظ كفر الشيخ: "مش هرحمكم وليلتكم سودة"

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اللواء دكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ الجديد
اللواء دكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ الجديد

إيمان هاني

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أكد اللواء دكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ الجديد، أن الجولات الميدانية المفاجئة ستكون أساس عمله، خاصة في الوحدات المحلية والمستشفيات، قائلا: "ستكون الجولات مفاجئة واللي هيسرب خط سير الجولة هتكون ليلته سودة، وسنغير الجولة لمكان آخر".

وأضاف طه خلال تصريحات صحفية أدلي بها باجتماعه الأول مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة اليوم السبت: بأن لعمل سيكون بالحب وبناء على أهداف، وسيكون أساس عملي خلال الفترة المقبلة.

وتابع محافظ كفر الشيخ قائلا: "لكن لن أرحم المقصرين، وتشهد السنوات التي عملت خلالها في محافظة دمياط أنني أكثر محافظ في مصر حولت الموظفين المقصرين للنيابة،وموارد المحافظة أمانة في عنقي، ولن ننفق مخصصات المحافظة في نفقات وخلافه فاللي عايز يضايف يحاسب من جيبه".

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