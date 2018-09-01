"ميدو" يقرر فتح مشروع تجاري في الساحل

عمرو محمد
قرر أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي، البحث عن مشروع مناسب لكي يستثمر فيه بمدينة الساحل الشمالي.
وقال عبر حسابه الخاص بـ"تويتر": "الصيف ده كنت أول مره في حياتي أروح الساحل كان فرح صاحبي بصراحة أتبسطت جدا".
وتابع: "لكن اغرب حاجة أن أنا في موناكو دلوقتي ووالله العظيم موناكو أرخص من الساحل!! الناس فعلاً بتحوش طول السنة علشان تصرف فلوسها هناك!!".
واختتم تدوينة بقوله: "لازم افتح أي شغلانه في الساحل!"
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ميدو" حيث قالت إيمان علي: "عندنا هنا استغلال فظيع بس والله ياريت تعمل حاجه أنت حد بتفهم وهتعرف تحسبها كويس".
فيما قال آخر: "افتح فندق يا عالمي".
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