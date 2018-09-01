"ميدو" يقرر فتح مشروع تجاري في الساحل

01 سبتمبر 2018 - 01:44 م

قرر أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي، البحث عن مشروع مناسب لكي يستثمر فيه بمدينة الساحل الشمالي.

وقال عبر حسابه الخاص بـ"تويتر": "الصيف ده كنت أول مره في حياتي أروح الساحل كان فرح صاحبي بصراحة أتبسطت جدا".

وتابع: "لكن اغرب حاجة أن أنا في موناكو دلوقتي ووالله العظيم موناكو أرخص من الساحل!! الناس فعلاً بتحوش طول السنة علشان تصرف فلوسها هناك!!".

واختتم تدوينة بقوله: "لازم افتح أي شغلانه في الساحل!"

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ميدو" حيث قالت إيمان علي: "عندنا هنا استغلال فظيع بس والله ياريت تعمل حاجه أنت حد بتفهم وهتعرف تحسبها كويس".

فيما قال آخر: "افتح فندق يا عالمي".