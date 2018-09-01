بلاغ ضد سيف عبد الفتاح بتهمة التحريض ضد الدولة

01 سبتمبر 2018 - 01:45 م

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 5266 إلى المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد سيف الدين عبد الفتاح، الهارب حاليًا لتركيا المستشار السابق لمحمد مرسى، وذلك لتحريضه على العنف فى مصر وهو ما يؤكد تخطيط المقدم ضده البلاغ المعروف بعلاقاته الاستخباراتية بتركيا وقطر مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة للخارج بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد، تحقيق لأهدافها غير المشروعة.

وطالب المحامى بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ سيف الدين عبد الفتاح، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للبلاد للقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية والتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وإخطار الإنتربول الدولى بإدراج اسم سيف الدين عبد الفتاح بالنشرة الحمراء للإنتربول للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط والتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية.