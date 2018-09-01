استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فى إجتماعها رقم 6 الممتد، تشكيل لجنة استماع برئاسة المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية باعتباره رئيسا للجنة الأندية والهيئات، وعضوية الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، وثلاثة من مستشاري الهيئة القضائية تنفيذا لمقتضيات وأعمال قواعد الميثاق الأوليمبي، والمبادئ المستقرة أمام اللجنة الأوليمبية الدولية.

وتابع البيان الصادر عن اللجنة:« ويأتي ذلك الأمر تمهيدا لاستدعاء مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، للاستماع لأقوال فيما هو منسوب إليه من أفعال الإهانات والتعدي بالقول واللفظ عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، اعتداءا على اللجنة الأوليمبية ورئيسها وهى أفعال، فضلا عن أنها تشكل جريمة جنائية، فهي تتنافى مع القيم ومبادئ الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية الملزمة لجميع المنتمين لمنظومة الرياضة المصرية وفقا للدستور المصرى في مادته 84».

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة بداية الأسبوع المقبل لدراسة الأمر والإطلاع على كافة المستندات والأدلة لتحديد موعد لاستدعاء مرتضى منصور للاستماع إلى أقواله.