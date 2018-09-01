أول تعليق من أبوتريكة على أزمة "صلاح" مع الجبلاية

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صلاح

تريكة

قال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى، عن أزمة لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى محمد صلاح مع اتحاد الكرة: "صلاح يحب منتخب مصر، وهناك طبيعة خاصة بين اللاعب المصري ومنتخب بلاده، ومن ثم لا مجال للحديث عن تواجد اللاعب الفترة المقبلة".

وأضاف "أبو تريكة" في تصريحات تليفزيونية: "صلاح يريد التغيير لأنه شاهد أشياء في أوروبا، رأى أنه لا بد من تغييرها حتى يكون هناك مزيد من الانضباط".

واختتم: "إنه يريد توفير مناخ جيد لكي يتدرب ويلعب كرة القدم دون أزمات، هناك 100 مليون مصري مهوسين بكرة القدم".

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