ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين إلى 66 شخصًا

01 سبتمبر 2018 - 01:59 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم عن وفاة 3 حالات من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 66.

قال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن الحالة الأولى لحاجة تدعى زينب عبد الله حسنين، 72 عاما، من محافظة أسوان، توفيت بمكة المكرمة، وتتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى يوسف محمد يوسف سالم، 67 عاما، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج السياحة، لافتاً إلى أنه توفي بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبدالكريم عبد القادر أحمد، 79 عاما، من محافظة أسوان، ويتبع حج الداخلية، توفي بمكة المكرمة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالات توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.