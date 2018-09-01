ماذا قال "تريكة" عن خسارة صلاح اللقب الأوروبي؟

01 سبتمبر 2018 - 02:02 م

علق محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خسارة محمد صلاح اللقب الأوروبي لأفضل لاعب بعدما حصل عليها اللاعب الكرواتي والمحترف بريال مدريد لوكا مودريتش.

وقال أثناء تحليله بقنوات بي إن سبورتس الرياضية، إنه لشرف لمحمد صلاح، المحترف المصري في صفوف ليفربول، الجلوس على المقاعد الأولى التي كانت محجوزة للبرتغالي كريستيانو رونالدو و الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف تريكة: "لوكا مودريتش يستحق الجائزة فقدم موسمًا استثنائيًا في دوري الأبطال وكل الظروف مُهيأة لصلاح ليُكرر ما فعله بالموسم الماضي الذي لا أراه استثنائيًا فصلاح لديه الموهبة ويركز في الكرة التي تُعد كل حياته".

وأنهى حديثه بقوله: "أتمنى استمرارية صلاح وأن يكون صافي الذهن ولا يُفكر في أي شيء آخر سوى كرة القدم".

كان صلاح قد حل ثالثًا في ترتيب اللاعبين الأفضل في أوروبا خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم يوم الخميس الماضي بمدينة موناكو الفرنسية على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.