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السيول تضرب سانت كاترين بسيناء

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سانت كاترين
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وكالات -حنان حمدتو

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مدينة الشروق

اجتاحت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء موجة من السيول عصر الجمعة الماضية، وتعد الموجة الأولى من السيول التي تضرب البلاد لهذا العام والتي تعتبر بداية مبكرة لموسم السيول 2018-2019.

وسقطت بعض السيول الخفيفة على منطقة سانت كاترين مع وجود رياح ورعد وبرق وقد تجمعت المياه فى مخر سيل البحيرة 2 والذي تم افتتاحه فى يوليو 2018، وأكدت الجهات المعنية من استقرار الأوضاع بالمحافظة و فتح جميع الطرق وعدم وجود أي أضرار نتيجة الأمطار.

كما تم رفع درجة الاستعداد بمراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بالمحافظة وتوالت إجراءات التنسيق مع كل الوحدات وأجهزة الحكم المحلى من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية وبالأخص غرفة العمليات الالكترونية التي شكلتها الوزارة بتواجد وتمثيل كلً من السادة المحافظين وعدد من الوزراء المعنيين وعدد من رؤساء الشركات القابضة للمياه والصرف الصحى وقيادات الطرق و الكبارى .

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