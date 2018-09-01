عامل يبلغ عن زوجته بتهمة الزواج من آخر بالقليوبية

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تقدم موظف ببلاغ يتهم زوجته بخداعه والكذب عليه وتزوجته بعد طلاقها من زوجها الأول قبل انتهاء شهور العدة فوجئ المبلغ بأن طليقها يريد إعادتها له وردها لعصمته وحمل المحضر رقم 5450 إداري مركز شبين.

وتلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغًا من "ف ص"، موظف، يفيد بأن زوجته خدعته وقبلت الزواج منه فى أوائل شهر مايو الماضى حيث قالت للمأذون إنها انقضت عدتها منذ شهر وقال الزوج فى بلاغه.

وأوضح الزوج أنه اكتشف بعد زواجه منها بأكثر من 3 أشهر أنها لم توف العدة وأن زوجها الأول يريد ردها إلى عصمته مرة أخرى، وتبين له أنها تزوجته دون انتهاء عدتها وخدعته بالمخالفة للشرع والقانون.

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