تأييد إخلاء سبيل متهمى رشوة جهاز الشروق

01 سبتمبر 2018 - 02:08 م

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين برشوة الشروق وأيدت إخلاء سبيلهم بكفالة 1000 جنيه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، في 20 من يونيو الماضي، قد ألقت القبض على خمسة من قيادات جهاز مدينة الشروق، على رأسهم نائب رئيس الجهاز، ومسئول إدارة الأمن، ومهندس التشغيل والصيانة، ومسئول النظافة، وموظف آخر، كما تم ضبط اثنين آخرين أحدهما من مسئولي شركة للنظافة.

يأتي ذلك ضمن ضربات الرقابة الإدارية لمسئولي أجهزة المدن الجديدة والشركات التي تعمل مع الأجهزة الحكومية عبر المزادات والمناقصات.