بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وليستر سيتي
استشهاد لاعب كرة شهير أثناء تأدية الخدمة العسكرية
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"صلاح" يزين تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتى
محمد عبد الحارس
استشهد لاعب أسمنت أسيوط، منتصر عبد المحسن، أثناء تأدية الخدمة العسكرية في شمال سيناء.
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