» "ماني وفرمينو" يمطران شباك ليستر سيتي بهدفين

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انتهى الشوط الأول من لقاء ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره ليستر سيتي التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بتقدم فريق "صلاح" 2-0.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول فى شباك ليستر سيتى، فى المباراة في الدقيقة 10 لتصبح النتيجة 1 - 0 لصالح ليفربول.

بينما سجل فيرمينو ثاني أهداف ليفربول فى شباك ليستر سيتى في الدقيقة 45 لتصبح النتيجة 2 - 0 لصالح ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم كما يلي: أليسون فى حراسة المرمى - أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون - فينالدوم – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – محمد صلاح - فيرمينو – ساديو ماني، بينما تواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، مينيوليه - كيتا - ستوريدج - مورينو - لالانا - شاكيرى – ماتيب.

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