السفير الإثيوبى الجديد يصل القاهرة لاستلام عمله

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وكالات -حنان حمدتو

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استقبل  اليوم مطار القاهرة الدولي، السفير الإثيوبي الجديد سينديسو أذانو، قادمًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليتولى مهام عمله، خلفا للسفير الإثيوبى السابق تاييى أثقلاسيلاسى أمدى.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن السفير الإثيوبي الجديد سينديسو أذانو، وصل على متن رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وتم إنهاء وصوله من خلال صالة كبار الزوار بالمطار.

وكان السفير الإثيوبى لدى القاهرة، تاييى أثقلاسيلاسى أمدى، غادر القاهرة، مع نهاية الشهر المنقضي، بعد إعلانه انتهاء فترة عمله في مصر.


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