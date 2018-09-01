» خبر سار من "الزراعة" للمواطنين

01 سبتمبر 2018 - 02:44 م

أعلن الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قرب الانتهاء من منظومة "كارت الفلاح"، مؤكدًا أن هذه المنظومة سيكون لها دور كبير في توصيل مدخلات الإنتاج للفلاح ووصل الدعم له بصورة مباشرة.

وقال "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون"، مع الإعلامية هاجر جمال الدين المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، إن ربما تعاني الجمعيات الزراعية من الحيازات الوهمية، ولكن الكارت الذكي سيقوم بالقضاء على هذه المشكلة.

وتابع: "عندما ننتهي من الكارت الذكي سنضمن أن لا يوجد تلاعب في الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاح.