ساويرس: عبد الناصر خرب البلد وكتم الحريات

01 سبتمبر 2018 - 03:10 م

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجومًا حادًا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لافتًا إلى أنه قام بكتم الحريات ما أدى إلى الخراب.

وأضاف "ساويرس" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مفيش أسباب مزاج الزعيم الخالد على أساس أن نضحي بالأغنياء والطبقة العليا من أجل الطبقات الفقيرة على أساس إن هو ده الحل العبقرى للاقتصاد فخرب البلد وكتم الحريات".

وانهالت التعليقات على تغريدة "ساويرس" وجاء أبرزها:

قال ناشط: "هو ده سبب انهيار الأنظمة الاشتراكية تجعل الفقير لا يعمل لأنه يعتمد على الدولة هتاخد من الغنى وتديله والغنى مش هايشتغل علشان عارف إن الدولة هتاخد فلوسه وعليه العوض فى الإنتاج".

وأضاف آخر: "أنا بحبك جدًا بس بلاش ناصر".