» شاهد.. لاعب يسجل في شباك فريقه عمدا

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وكالات - محمد فضل

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شهد دوري الدرجة الثالثة الروسي حدثا نادرا تمثل بتسجيل أحد لاعبي فريق "تيتان" بشكل متعمد هدفا في شباك فريقه خلال المباراة التي جمعته مع فريق "ميتاليست".

وفي الدقيقة 77 من زمن اللقاء قام أرشين تساغوليف لاعب تيتان بالتسبب بشكل واضح وغير مبرر بركلة جزاء ضد فريقه، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء تقدم تساغوليف باتجاه حارس مرماه، وسدد الكرة بشكل متعمد في شباك فريقه، قبل أن يتابع تصرفاته الغريبة ويتعدى على مدربه لينال البطاقة الحمراء من الحكم ويغادر أرضية الملعب.

وطرد النادي تساغوليف مع ثلاثة من زملائه، بعد أن أشارت التحقيقات أن تساغوليف متورط بالمراهنة على تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر في الشوط الثاني، وهدفه في شباك فريقه كان الثالث وهو ما يفسر تصرفاته الغريبة خلال الشوط الثاني.


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