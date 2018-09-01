«البرادعي» يكشف مفاجأة حول قرار«ترامب» الأخير

01 سبتمبر 2018 - 03:48 م

كشف الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عن مفاجأة حول الهدف من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف المساعدات الغذائية التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار لمنظمة "أونروا" التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وقال «البرادعي» في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« الهدف من وقف الادارة الأمريكية التمويل بالكامل للأونروا ليس المال وانما هو القضاء على مفهوم " اللاجئين الفلسطينيين " وحقهم فى العودة طبقا لقرارات الامم المتحدة. وتستمر محاولات تصفية القضية على قدم وساق تحت مسمى " صفقة القرن" . ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن انت تنفخ فى الرماد».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهّدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين، في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت الوزارة قالت، الثلاثاء، إن واشنطن ستعلّق مبلغاً منفصلاً قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التي تخدم الفلسطينيين، قائلة إن على "أونروا" إجراء إصلاحات، لم تحددها.

ونفت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناورت، أن يكون تعليق المبلغ هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس المحتلة عاصمة لـ "إسرائيل"، الشهر الماضي.

وفي 15 ديسمبر الماضي، تعهّد المراقب المالي لوزارة الخارجية الأمريكية، إريك همبري، بتقديم 45 مليون دولار ضمن مناشدة المنظمة لتقديم مساعدات طارئة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.