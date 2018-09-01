» منحة صينية لتصنيع قمر صناعي مصري

01 سبتمبر 2018 - 03:56 م

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وتتعلق تلك الاتفاقيات بالتعاون في مجالات الجودة الصناعية، ومنح الصين مصر قرضا، إلى جانب التعاون في مشروعات تتعلق بالطاقة الإنتاجية والقطار المكهرب الذي تنشئه مصر بخبرة صينية، علاوة على منحة صينية لتصنيع القمر الصناعي المصري واتفاق إطاري للمشروعات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم المبادرات التي يطرحها الرئيس السيسي.

وقع الاتفاقيات عن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزيرالصناعة والتجارة عمرو نصار، فيما وقعها عن الجانب الصيني عدد من الوزراء والمختصين.