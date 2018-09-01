» بالفيديو.. ليفربول يتخطى ليستر سيتي بثنائية

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ليفربول

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ليستر سيتى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «كينج باور»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

تمكن ساديو مانى من تسجيل هدف ليفربول فى الدقيقة العاشرة، وهو الهدف الرابع للمهاجم السنغالى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، قبل أن يضيف فيرمينو الهدف الثانى فى الدقيقة 45 من ضربة رأسية متقنة من صناعة جيمس ميلنر، بينما جاء هدف ليستر سيتى الوحيد عن طريق الجزائرى رشيد غزال فى الدقيقة 63، وهو أول هدف يسكن شباك البرازيلى أليسون حارس ليفربول من بداية "البريميرليج".

وحافظ ليفربول على صدارة الدورى الإنجليزى بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 12، بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي، بينما توقف رصيد ليستر سيتى عند 6 نقاط فى المركز السابع.

وكاد محمد صلاح أن يفتتح باب التسجيل مبكراً وبالتحديد فى الدقيقة الرابعة بعدما قام فيرمينو بمراوغة دفاع ليستر سيتى ويسدد الكرة على مرمى شمايكل التى ارتدت إلى اللاعب المصرى ليسددها بجوار القائم.

ونجح الحارس البرازيلى أليسون فى إنقاذ مرمى ليفربول من هدف محقق فى الدقيقة 23 بعدما تصدى لتسديدة جراى لاعب ليستر سيتي، وحرم كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي والذى خاض المباراة الـ 300 مع "الثعالب" بجميع البطولات، محمد صلاح من تسجيل الهدف الثانى لنادى ليفربول فى الدقيقة 43، بعدما أبعد تسديدة اللاعب المصرى إلى ركنية، علماً بأن محمد صلاح شارك حتى الدقيقة 70 من عمر المباراة، حيث شارك شيردان شاكيرى بدلاً منه.

يذكر أن جيمس ميلنر تمكن من صناعة 80 هدفاً فى الدورى الانجليزى ليعادل الرقم المسجل بإسم النجم الانجليزى السابق ديفيد بيكهام، كما خاض المباراة الـ 100 بقميص ليفربول فى "البريميرليج".

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