ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ66

01 سبتمبر 2018 - 04:10 م

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66 حاجًا بعد وفاة 3 حالات من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية.

وأوضح "مجاهد"، أن الحالة الأولى لحاجة تدعى زينب عبد الله حسنين، 72 عامًا، من محافظة أسوان، توفيت بمكة المكرمة، وتتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى يوسف محمد يوسف سالم، 67 عامًا، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج السياحة، لافتًا إلى أنه توفى بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبدالكريم عبدالقادر أحمد، 79 عامًا، من محافظة أسوان، ويتبع حج الداخلية، توفى بمكة المكرمة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.