» اتحاد الكرة يخصص طاقم حراسة خاصة لـ«صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فور وصوله إلى مطار القاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب، استعدادًا لمواجهة النيجر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المنتظر أن يقوم اتحاد كرة القدم باستقبال خاص لصلاح، تمهيدًا للاستجابة لعدد من الطلبات التي يريد اللاعب تنفيذها قبل انضمامه للمنتخب.

ويصل نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، القاهرة  فجر غد الأحد قادما من العاصمة الإنجليزية لندن.

ويواجه المنتخب نظيره النيجر يوم 8 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.


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