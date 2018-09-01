» 40 ألف مشجع في مباراة مصر والنيجر

01 سبتمبر 2018 - 04:33 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، موافقة الجهاز الأمنية على حضور 40 ألف مشجع لمباراة المنتخب الوطني أمام النيجر، المقرر إقامتها السبت المقبل، باستاد برج العرب، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف مدير الاتحاد أنه لا توجد أى مشكلة فيما يتعلق بملابس المنتخب الوطنى، مشيراً إلى أن التعاقد مع الشركة الحالية ممتد حتى أول ديسمبر المقبل، وأن الاتصالات التى أجراها مجدى عبد الغنى عضو مجلس الإدارة مع الشركة تنفى تماما أى مشكلة فى هذا الخصوص.

وأشار سويلم إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد باستمرار الأجهزة المعاونة على المستويين الإدارى والطبى مع المنتخب خلال مباراة النيجر يؤكد أن العمل يسير بشكل مستقر.