  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:48 م
بحث متقدم
مبارك

الإعلام الإسرائيلي: هل يعيش مبارك أيامه الأخيرة؟

الأميرة ديانا

رسائل بين ديانا ودودي تكشف سرًا قبل مقتلهما

محمد صلاح

اتحاد الكرة يخصص طاقم حراسة خاصة لـ«صلاح»

صورة مبارك التي أثارت جدلا

فتاة صورة «مبارك» تفجر مفاجأة عن كواليسها

حجاج بالمطار

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ66

الرئيس السيسى ورئيس الصين

منحة صينية لتصنيع قمر صناعي مصري

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يكشف مفاجأة حول قرار«ترامب» الأخير

صورة الخبر

بالفيديو.. التحرش الجماعي يضرب شوارع مصر

هالة السعيد وزيرة التخطيط

مصر تحقق أعلى تصنيف ائتماني منذ 7سنوات

عبدالناصر وساويرس

ساويرس: عبد الناصر خرب البلد وكتم الحريات

تجديد حبس المتهم بخطف الطائرة المصرية بقبرص

قضايا وحوادث

مختطف الطائرة المصرية فى قبرص
المتهم

متابعات :عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

حبس مختطف الطائرة المصرية بقبرص 15 يومًا

#

مصر تتسلم المتهم بخطف الطائرة من قبرص

#

تجديد حبس المتهم بطعن سائحي الغردقة

#

القاضي يوجه نصيحة لقاتل "حاملة القرآن" .. ماذا قال؟

خطف

النيابة

تجديد حبس

الطائرة المصرية

قبرص

أصدرت نيابة العامرية ثانٍ، قرارًا بتجديد حبس مختطف الطائرة المصرية بقبرص 15 يومًا، على ذمة التحقيقات وإحالة ملف القضية لنيابة أمن الدولة العليا.

وأمرت النيابة بترحيل المتهم سيف الدين مصطفى إلى سجن برج العرب.

يذكر أن أحداث القضية رقم 4170، ترجع إلى عام 2016 حينما قام سيف الدين مصطفى، بعملية خطف طائرة الركاب المتجهة من مطار برج العرب الدولى، إلى القاهرة وإجبار قائدها للتوجه بالطائرة إلى قبرص، حيث هبطت فى مطار لارنكا، وهدد طاقم الطائرة بارتدائه حزامًا ناسفًا إلا أنه كان وهميًا بغرض إجبار طاقم الطائرة على تنفيذ تعليماته.

وكانت الطائرة تحمل 55 راكبًا فى رحلة طيران داخلى من برج العرب إلى القاهرة وتم فقدان الاتصال بالطائرة بعد فترة قليلة من إقلاعها واعترف خاطف الطائرة للسلطات القبرصية بأنه فعل ذلك للم شمل أسرته القبرصية بعد غياب 24 عامًا، فيما تقدمت النيابة العامة المصرية بطلب استلام المتهم ومحاكمته فى مصر، وصدر حكم من المحكمة العليا القبرصية بالموافقة على طلب تسليمه وتوجهت على الفور بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصرى واستلام المتهم والعودة به للقاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وقف أمريكا لتمويل «الأونروا» إسقاط لقضايا القدس واللاجئين
» القبض على المتهم بحرق سائق توك توك
» مهاجم ليفربول يكشف سبب تراجع أداء «صلاح»
» تجديد حبس المتهم بخطف الطائرة المصرية بقبرص
» إعفاء قائد كوريا الجنوبية من التجنيد الإجباري
» سائق يذبح فتاة قاصرة بعد اغتصابها وسط الزراعات
» 40 ألف مشجع في مباراة مصر والنيجر
» بالفيديو.. ليفربول يتخطى ليستر سيتي بثنائية
» منحة صينية لتصنيع قمر صناعي مصري
» اتحاد الكرة يخصص طاقم حراسة خاصة لـ«صلاح»
» شاهد.. لاعب يسجل في شباك فريقه عمدا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:24 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة