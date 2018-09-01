فتاة صورة «مبارك» تفجر مفاجأة عن كواليسها

01 سبتمبر 2018 - 05:00 م

فجرت الفتاة التي التقطت صورة مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي أثارت جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مفاجأة عن كيفية أخذ الصورة وشرط «مبارك» الذي أخذه عليها للموافقة على التقاط صورة معها.

وقالت الفتاة وتدعى «هيلي السعدني»: «التقطت هذه الصورة مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقد طلب مني عدم نشرها، وبالطبع كان عليّ احترام رغبته وخصوصيته، ولكن الصورة تم سرقتها من هاتفي دون علمي».

وتابعت في تدوينة لها عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «وبالتأكيد الشخص الذي سرقها من المقربين إليّ وذلك ما ساعده في سرقتها بسهولة.. عار عليه!».

وكانت صورة «مبارك» التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي فجرت موجة من الجدل، خاصة وأن الرئيس الأسبق ظهر بشكل مختلف، وقد ظهر عليه التغيير في ملامحه وهيئة جسده الذي امتلأ، وهو ما دفع نجله علاء مبارك إلى التعليق على الصورة، وتأكيده على أن والده بصحة جيدة.







