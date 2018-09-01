» إعفاء قائد كوريا الجنوبية من التجنيد الإجباري

01 سبتمبر 2018 - 05:03 م

توج منتخب كوريا الجنوبية بذهبية دورة الألعاب الآسيوية بعد الفوز على المنتخب الياباني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقُيمت اليوم السبت على ملعب بكانساري بمدينة بوجور الإندونيسية.

وافتتح سيونج وو لي الهدف الأول لكوريا الجنوبية في الدقيقة 93 من الشوط الإضافي الأول، وعزز هوانج هي تشان التقدم لكوريا في الدقيقة 101.

وفي الدقيقة 115 من زمن شوط الإضافي الثاني، سجل أياسي يويدا الهدف الياباني الوحيد في المباراة، لتنتهي المباراة بتتويج منتخب كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية.

وبهذا الفوز والتتويج بالميدالية، حصل لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي على الإعفاء على التجنيد الإلزامي.

وينص قانون الخدمة العسكرية لعام 1949 في كوريا الجنوبية على أن الشباب ما بين 18 و35 عاما مطالب بإتمام عامين في الخدمة الوطنية، ولكن هناك استثناءات لمن يحقق ميداليات أولمبية أو ذهبية في الألعاب الآسيوية.