» القبض على المتهم بحرق سائق توك توك

01 سبتمبر 2018 - 05:12 م

توصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى المتهم بقتل سائق توك توك حرقا داخل شقة ببولاق الدكرور.

وتبين من التحريات أن كبابجى وراء ارتكاب الجريمة بسبب علمه بعلاقة غير شرعية تربط المجني عليه بطليقة الأول.

وكان بلاغ ورد للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بوفاة شخص إثر قيام آخر بإضرام النيران به بالعقار – دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة محل الواقعة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه وعثر على جثة “ن. ا.ش” 33 سنة، سائق توك توك، ومقيم بدائرة القسم – مسجاة على ظهرها بأرضية المطبخ عارٍ من أعلى ويرتدى من أسفل بنطال، موثوق اليدين والقدمين بحبل غسيل ووجود شريط لاصق على فمه وقطعة قماش ملفوفة حول رقبته وبالجثة حروق بالوجه والعضو التناسلى.

وبسؤال موظف وسائق مقيمين بالعقار، قرر الثاني أنه أثناء صعوده إلى العقار سكن تناهى إلى سمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل الشقة محل البلاغ فقام بالاتصال بالأول حيث حضر للمكان واشتما رائحة حريق ناتجة من داخل الشقة وشاهد مستأجر الشقة “ع. ع. ا” 26 سنة، كبابجى بمحل أبو حمادة، ومقيم بذات العنوان وله عنوان آخر 18 شارع أحمد المختار – دائرة القسم متوقفا بجوار العقار وبسؤاله عن رائحة الحريق ادعى نشوبه بالسجادة المتواجدة بالشقة، ولكن باستطلاعهما الأمر فوجئا بوفاة المجنى عليه داخل الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق استدراج المجنى عليه للشقة سكنه وتقييده ووضع شريط لاصق على فمه وسكب مادة بنزين عليه وإضرام النيران به بسبب علمه بوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وبين طليقته.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة كلف بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



