» مهاجم ليفربول يكشف سبب تراجع أداء «صلاح»

01 سبتمبر 2018 - 05:23 م

كشف السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، سبب تراجع أداء زميليه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو التهديفي خلال الفترة الماضية.

وقال ساديو عقب المباراة لبي بي سي: «من المبكر الحديث عن ذلك (تراجع مستوى صلاح وفيرمينو)»، مؤكدًا حاجتهما للوقت.

وأضاف، «خضنا من 10 إلى 15 يوما في فترة الإعداد فقط لذا نحن بحاجة لعدة أسابيع من أجل إظهار الأفضل، حتى أنا كذلك».

وأتم «نحن الثلاثة سنحاول العمل أكثر والتطور لكي نصبح أفضل وأفضل».

ليفربول وصل لانتصاره الرابع على التوالي على حساب ليستر سيتي 2-1 ليحصد العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل حتى الآن هدفين في المسابقة وصنع هدفا وحيدا، فيما سجل فيرمينو أول أهداف اليوم السبت في شباك ليستر سيتي.